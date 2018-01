Jalles Machado vende 60% de termelétrica

A Jalles Machado assinou a documentação definitiva que concretiza a venda de 60% das ações da unidade de cogeração de energia elétrica, localizada na Unidade Jalles Machado.



A parceria foi fechada com a Albioma Participações do Brasil, sócia da Jalles Machado desde 2015 na termelétrica Albioma Codora, localizada na Unidade Otávio Lage. A Albioma é uma empresa francesa que tem como especialidade a alta performance na cogeração de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar.



Com a concretização da negociação, será realizado um investimento de R$62 milhões, sendo R$44 milhões na termelétrica e R$18 milhões no parque industrial da Unidade Jalles Machado. Isso possibilitará o aumento da capacidade de geração de energia de 40 MW para 65 MW e da capacidade de exportação de energia de 70,0 GWh para 145,0 GWh por ano a partir da safra 2019/20.



O foco da Jalles Machado continuará sendo a produção de açúcar e etanol.