Jalles Fontoura fala sobre a sua contribuição como gestor, para o desenvolvimento da cidade. "Goianésia é uma cidade que gera empregos, uma cidade que vence crise e que educa os seus filhos e, uma cidade que tem futuro. Esses anos valeram a pena, porque aprendi muito, e pude contribuir para que Goianésia continuasse a ser essa cidade maravilhosa que é hoje."

Sobre a revista que conta sua trajetória administrativa durante os quatro anos de gestão, Jalles ressalta que será um material que conta a história de um período de Goianésia. "Essa revista fala, mostra e guarda para o futuro a história de quatro ano, as obras, as realizações, os momentos, as solenidades, enfim, ela conta uma história que vai ficar para a frente.No futuro quando os historiadores forem contar a história desse período, eles vão ter essa revista, como uma fonte de informação, ressalta o prefeito."

Um dos feitos da administração de Jalles Fontoura, foi a parceria entre a Unievangélica e empresas de Goianésia, na implantação do projeto "Criar e Tocar", onde crianças e adolescentes do município participam de uma Orquestra, desde 2012, como explica o diretor da Unievangélica de Goianésia, José Mateus dos Santos.

"É uma evolução fantástica, a gente pode ver que quando existe parcerias e cumplicidade em um projeto, de fato ele acontece. O projeto "Criar e Tocar", ele é feito com crianças e adolescentes de Goianésia, meninos que até então não tocavam, mas que através da prefeitura com empresas e com Anápolis realmente hoje podemos dizer que nós temos uma orquestra boa."

O prefeito Jalles Fontoura recebe homenagem na noite da última terça-feria (20/12), no Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, em Goianésia. A homenagem é referente ao trabalho prestado aos cidadãos goianesienses, em sua administração nos últimos quatro anos. Na ocasião, também foi lançada a revista que conta a trajetória de Jalles, além de uma apresentação da Orquestra do Projeto "Criar e Tocar", e da Banda Lira Jaraguense.