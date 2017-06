"Investimentos do Goiás na Frente são fruto do trabalho dos goianos", diz Marconi em Santa Rita do Novo Destino

A população de

Santa Rita do Novo Destino se mobilizou para acompanhar a agenda de trabalho do

governador Marconi Perillo no município, na manhã desta quarta-feira. Marconi

esteve na cidade para firmar convênio entre o Governo de Goiás e a Prefeitura,

no valor de R$ 1 milhão, e complementou o anúncio de benefícios autorizando a

construção de mais 100 casas por meio do Cheque Mais Moradia e a realização do

projeto para a construção de rodovia entre Santa Rita e o Distrito de Placa.

Todos os recursos pertencem ao orçamento do Goiás na Frente.

"O Governo de

Goiás e os prefeitos estão, juntos, fazendo os investimentos do Goiás na

Frente, o primeiro conjunto de investimentos do Brasil pós-crise, e talvez o

maior em andamento no País", disse Marconi. "São mais de R$ 6 bilhões

em investimentos públicos, mais de R$ 3 bilhões em investimentos privados,

frutos da nossa coragem em enfrentar a crise", afirmou. "Agora, é

importante que se diga: todos esses recursos do Goiás na Frente são fruto do

trabalho dos goianos, que pagam seus impostos. Nosso objetivo é aplicar bem

esses recursos, de forma a transformar a vida dos goianos", disse Marconi,

sob aplausos.

Santa Rita do Novo

Destino pertence à Região do Vale do São Patrício, que está sendo percorrido

nesta quarta-feira pelo governador, comandando a Comitiva do Goiás na Frente.

Por meio do Goiás na Frente, os 30 municípios do Vale do São Patrício estão

recebendo R$ 712 milhões em investimentos.

Governador e prefeito despacham na Prefeitura

O governador

despachou ao lado do prefeito Edimar de Paula e Souza (PSDB), na prefeitura de

Santa Rita do Novo Destino. "Obrigado, em primeiro lugar, pela recepção

sempre carinhosa do povo de Santa Rita. O dinheiro liberado por nós é fruto dos

impostos que vocês pagam", observou Marconi.

Atendendo ao pedido

do prefeito Edimar de Paula, o governador fez o compromisso de autorizar, por

meio da Agetop, a elaboração do projeto para a pavimentação asfáltica de Santa

Rita do Novo Destino ao povoado de Placa. "Não fizemos antes porque

estávamos recuperando cerca de 5 mil quilômetros de rodovias goianas",

afirmou.

"O povo de

Santa Rita te ama e nós confiamos, dependemos de vocês dois 'Marconi e José

Eliton'. Nós vamos ter, além do R$ 1 milhão, mais R$ 500 mil de emendas

parlamentares para asfalto", agradeceu o prefeito. O deputado estadual

Helio do Sousa (PSDB) argumentou que "essa é a primeira vez na história de

Goiás e do Brasil que um governador libera recursos para um momento tão

crucial, o início das administrações municipais, quando o caixa está em

baixa".

Para a construção

das casas, a Prefeitura já liberou a área necessária para a execução do

projeto. Em parceria com a Caixa, a Agência Goiana de Habitação, por

determinação de Marconi, vai construir as 100 casas populares definidas durante

o despacho entre o governador e o prefeito. "A parceria, mais uma vez, dá

o tom da administração de Marconi", disse o vice-governador José Eliton,

que integra a Caravana do Goiás na Frente.

Secretários,

vereadores e deputados da região também discutiram projetos com o chefe do

Executivo. Mas foi à comunidade (3,5 mil habitantes) que Marconi Perillo

dedicou atenção especial.

"Goiás é

exemplo para o Brasil porque tem um governador sério, honesto e competente, que

tem dado prioridade aos mais pobres. Os governadores estão com dificuldades até

para pagar os funcionários públicos. Marconi, desde 2014, fez a diferença. É

por isso que ele está aqui anunciando a liberação de R$ 1 milhão", lembrou

o secretário extraordinário, responsável pela fiscalização do Goiás na Frente,

Talles Barreto.

O governador

Marconi Perillo mantém o ritmo acelerado de trabalho e percorre quatro municípios

nesta quarta-feira para vistoriar e entregar obras e anunciar novos

investimentos do Goiás na Frente. Ele já esteve em Barro Alto, passou por Santa

Rita do Novo Destino e depois vai a Goianésia e Vila Propício.

Do total de R$ 11,3

milhões em investimentos, R$ 5 milhões são referentes aos convênios entre o

Governo de Goiás e as Prefeituras, por meio do Goiás na Frente Municipalismo.

Os convênios já foram assinados por Marconi em Barro Alto (R$ 2 milhões) e

Santa Rita do Novo Destino (R$ 1 milhão), na manhã desta quarta-feira. O

governador e os prefeitos também assinarão convênios em Goinésia (R$ 2 milhões)

e Vila Propício (R$ 1 milhão).

Os valores

correspondem à primeira parcela (50%) dos convênios, referentes a 2017. A

segunda será liberada pelo governador no ano que vem. Em Goinésia e em Barro

Alto, Marconi entrega casas, assina ordem de serviço para construção de novas

moradias e autoriza a liberação de recursos para construção de Escola Padrão

Século 21.

Também em

Goianésia, Marconi vistoria as obras do Credeq e do Ambulatório Médico de

Especialidades (AME) em construção no município. Os recursos são do Goiás na

Frente e têm como origem as receitas de privatização da Celg Distribuição.