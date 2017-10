Incêndio fecha Parque da Chapada dos Veadeiros no feriado

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ficará fechado nesta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora da Aparecida. Em nota, o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade, informou que foram identificados dois focos de indêndio no local.

Segundo a nota, há, no momento, 25 pessoas, entre brigadistas do ICMBio e do Prevfogo do Ibama, atuando no combate ao fogo próximo a Alto Paraíso e mais 20 brigadistas do ICMBio na região de São Jorge, além do apoio da Prefeitura de Alto Paraíso e de voluntários.

Nesta quinta-feira, os servidores e brigadistas do ICMBio contarão com dois aviões tanque (que lançam água sobre a vegetação em chamas) e um caminhão de apoio para ajudar no combate ao incêndio.

O fogo não chegou à área de visitação pública, mas por uma questão de segurança o parque será fechado. “Não podemos colocar em risco a segurança das pessoas”, explica o chefe da unidade de conservação, Fernando Tatagiba.

O gestor afirma ainda que o Parque poderá ser reaberto à visitação a partir da sexta-feira (13), porém, dependerá de avaliação da evolução dos incêndios. Vários atrativos fora do Parque não foram afetados e estarão abertos durante todo o feriado prolongado.

