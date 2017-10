Homem é preso em flagrante por estupro em Senador Canedo

Policiais militares prenderam nesta quinta-feira (12) um suspeito de estuprar uma mulher em Senador Canedo. Segundo a PM, a vítima acionou a polícia e contou que estava com duas amigas quando foram abordadas por um homem em um carro que anunciou o assalto.

Assustadas, as amigas da jovem correram e ela foi agarrada pelo suspeito, que a obrigou a entrar no carro. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi levada para uma mata, onde foi estuprada. O homem ainda roubou o celular da mulher e a deixou no local.

A jovem conseguiu sair da mata e pediu socorro. Quando os policiais chegaram no local, ela repassou as características do veículo e do suspeito e, após diligências na região, os militares encontraram o carro usado no crime estacionado em frente a uma casa no Residencial Canedo I.

Na residência, Ricardo Eterno Barreto Santos, de 23 anos, foi encontrado e, posteriormente, identificado pela vítima como o autor do estupro. Durante a busca no carro dele, os policiais encontraram o celular e uma calcinha da vítima. Outra calcinha também foi encontrada no veículo, mas o suspeito não soube explicar a origem dela.

Ricardo e o veículo utilizado no crime foram encaminhados até o Distrito Policial de Senador Canedo, onde ele foi autuado em flagrante por estupro e roubo.

