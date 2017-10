Homem é preso ao ser flagrado com filha de 14 anos e outras três menores bebendo e usando drogas em motel

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), por levar a filha de 14 anos e outras três menores, com idades entre 16 e 17 anos, para um motel de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o Juizado da Infância e Juventude, as adolescentes estavam ingerindo bebida alcoólica e usando drogas com outros dois homens, que também foram presos.

De acordo com a agente de proteção à criança e ao adolescente, Tatiane Martins Vieira, o pai alegou que estava levando a filha e as amigas para “passear” no motel. “Foi constatada realmente a presença de menores consumindo bebida alcoólica e loló, Um fato que chamou muito a nossa atenção foi o próprio pai estar junto com essa menor, de 14 anos, e dizer que ele foi lá para ‘passear’. Não é um local para criança”, disse.

O caso aconteceu nesta madrugada,no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em uma região de motéis de Aparecida de Goiânia. De acordo com a agente, o estabelecimento foi autuado por permitir a entrada das menores. A adolescente de 17 anos, já tinha passagens por atos infracionais análogos aos tráfico de drogas e roubo de carro.