Homem é encontrado morto em Jaraguá às margens da GO-080 com lesões na cabeça e nu

Uma denúncia anônima levou a polícia militar de Jaraguá até à Fazenda Moinho nas imediações da GO-080, no sentido a Goianésia, onde foi localizado um corpo. De acordo com a polícia trata-se um homicídio, no local foi identificado Valdson Vergino de Oliveira, de 47 anos, que apresentava diversas lesões na cabeça (tipo pauladas), estava nu, tampando o órgão genital.

Embora haja a possibilidade de desova de cadáver em Jaraguá, já que a vítima é natural de Petrolina de Goiás, não está descartada a probabilidade de que a vítima realmente tenha sido assassinada no município. Há a informação repassada a polícia de que a vítima foi vista na noite de quinta-feira, 31, em um bar da cidade.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Quando foi encontrado além estar ensanguentado, o homem também tinha uma corda no pescoço. Havia sinais de marcas de pneus no local, como se o condutor tivesse freado bruscamente.

Segundo o Cabo Carlos da Polícia Militar, em entrevista ao jornalista Wellington Marques (Portal do Valle) Valdson Vergino de Oliveira não tinha nenhuma passagem pela polícia. Uma das linhas de investigação é de que vítima pode ter sido assassinada por questão passional. “Foi um crime brutal, quem fez isso, estava plenamente consciente de seus atos” disse o militar.

Folha de Jaraguá