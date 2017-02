Após denúncia de comércio de drogas em frente uma boate no Bairro Nossa Senhora da Penha, na madrugada deste sábado, 04, por volta de 01h32, o serviço de inteligência da Polícia Militar se deslocou até a boate onde realizou monitoramentos e constatou que Tiago Vinicius Mendes, de 30 anos, estava comercializando uma substância semelhante à maconha.

Assim que o suspeito percebeu a presença da viatura empreendeu fuga em uma bicicleta, porém, os policiais foram atrás. Logo adiante, ele abandonou a bicicleta e adentrou em um lote baldio, na Rua 38A, e se camuflou, no entanto, foi surpreendido pelos PM’s.

De acordo com a polícia, quando foi determinado que o suspeito colocasse as mãos na cabeça ele desobedeceu e abaixou as mãos em direção a cintura como se fosse pegar algo, neste instante, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao chão, no intuito de cessar a iminente agressão.

A polícia informou ainda que no instante em que o suspeito ia ser algemado, aproveitou-se da ocasião em que apenas um dos policiais lhe algemava, resistiu à prisão e na tentativa de fugir desferiu socos e chutes contra os policiais que não tiveram outra opção a não ser usar o uso seletivo de força para conseguirem imobilizá-lo e em seguida conduzi-lo à Delegacia de Polícia onde deverá responder por tráfico de drogas.

Durante busca pessoal foi encontrado em poder de Tiago, no bolso de sua bermuda jeans, 08 porções de uma substância análoga a maconha, já embaladas para o comércio. Foi encontrado ainda R$ 13 em dinheiro, sendo uma nota de R$ 5 e quatro notas de R$ 2.

O serviço de inteligência da PM de Goianésia contou com o apoio dos sargentos Wilson, De Macena, Gercion e Hernandes.

MEGANÉSIA