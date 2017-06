Helio de Sousa irá visitar Goianésia e cidades vizinhas com comitiva do governador

O deputado estadual, Helio de Sousa (PSDB) irá visitar as cidades de Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Goianésia e Vila Propício, no próximo dia 07, à partir das 08:30, acompanhado da comitiva do governador Marconi Perillo. Na visita serão entregues cheques moradia para o loteamento Jardim do Cerrado, em Goianésia, além de assinar Ordens de Serviço.