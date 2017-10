Governo de Goiás entrega benefícios no Oeste Goiano por meio do Goiás na Frente

Os benefícios do Programa Goiás na Frente chegam nesta terça-feira, dia 10, aos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia. A Agência Goiana de Habitação (Agehab) participa com inauguração de praça e entrega de recursos para construção de outra. As entregas e inaugurações começam às 9h30 no município de Jandaia.

Na sequência, será inaugurado, às 10h30, em Palminópolis a praça José Tobias, construída em parceria com a Agehab. No município, são cerca de R$ 3 milhões investidos entre obras entregues e em andamento, de reforma e construção de 350 unidades habitacionais, um centro de convivência de idosos e galpão comunitário, ampliação da feira coberta e do centro municipal de educação infantil, construção da casa da alimentação e do centro de educação infantil (CEI), construção da praça da bíblia, conclusão do salão de velório e reforma da capela velatório.

Às 11h30 em Turvânia, será entregue a segunda parcela, de R$ 50 mil (convênio de R$140 mil), para construção de uma praça localizada na avenida Marginal Oeste, no setor Jardim Vitória. Os recursos são do Cheque Mais Moradia, Modalidade Comunitário. Com cerca de 5 mil habitantes, Turvânia tem mais 200 famílias beneficiadas pelas ações da Agehab, com o Cheque Mais Moradia, modalidades reforma e construção, ampliação da Creche Missionária Dejanira, construção da praça no trevo do município, com investimentos de quase R$ 1 milhão.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destaca a importância dos equipamentos públicos, como as praças, para a comunidade. “São espaços importantes para a convivência de toda população e para o lazer de jovens e crianças. Não podemos esquecer que o bem estar da população depende de vários aspectos e os equipamentos públicos estimulam essa convivência, que é uma coisa própria do interior, precisamos valorizar isso”, ressalta Stival.

GOIAS AGORA