Goiás descarta mortes de 24 macacos por febre amarela

audos descartaram que 24 macacos morreram por causa de febre amarela em Goiás. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), até esta quinta-feira (8), outros nove casos são investigados.

Até janeiro, Goiânia era o município com mais mortes: 11. Outras 22 cidades também tiveram macacos mortos. Já em fevereiro a secretaria explicou que ainda não possui a lista de locais onde os bichos morreram.

Um dos macacos foi encontrado morto em uma chácara de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou o animal para análise na Universidade de Brasília (UNB), que descartou a contaminação com o vírus, mas não informou a causa da morte.