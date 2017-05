"Goiás cresce acima da média nacional por causa da força do agronegócio e de nossa economia diversificada", afirma Marconi durante reunião com produtores na SGPA

Em reunião de trabalho na tarde deste sábado na Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), onde é realizada a 72.ª Exposição Agropecuária, o governador Marconi Perillo afirmou que, graças ao dinamismo do setor ao profundo processo de diversificação da economia do Estado nos últimos anos, Goiás cresce acima da média nacional e está saindo mais cedo da crise. "No primeiro quadrimestre do ano Goiás gerou 12 mil empregos. Essa é uma demonstração de que o Brasil Central é uma região que puxa o país para frente. Nós crescemos mais do que a média nacional, fundamentalmente, pela força do agronegócio, que tem em Goiás grande destaque, e também por termos uma economia diversificada", disse Marconi.

O governador cumpriu agenda de trabalho na sede da SGPA acompanhado do primeiro e segundo escalões do governo. Marconi analisou o desenvolvimento do agronegócio no Estado desde que assumiu o Executivo pela primeira vez, em 1999, conversou com representantes do setor rural e ouviu demandas que serão analisadas por ele e sua equipe de secretários. "É motivo de grande satisfação estar aqui para debater com os produtores rurais sobre seus negócios e suas demandas. Esta é a primeira vez que eu trago à SGPA o primeiro e segundo escalões do governo para demonstrar que prestigiamos e valorizamos a exposição agropecuária, uma das melhores do país", disse Marconi.

Marconi disse que, quando esteve no Parque de Exposições Agropecuárias pela primeira vez como governador, em 1999, "os produtores rurais tinham inúmeras reivindicações. Agora, percebo que as demandas acumuladas acabaram. Hoje, estamos aqui parar prestigiar, ouvir e servir".

O presidente da SGPA, Tasso Jayme, aproveitou a presença do governador Marconi Perillo para fazer a abertura oficial da 72.ª Exposição Agropecuária de Goiás. "Para mim essa é uma data festiva, por receber o senhor aqui", disse Tasso. Ao falar sobre a crise política que abala a economia do país, Tasso Jayme defendeu que "o agronegócio é o motor da economia brasileira" e que aqui, "graças ao dinamismo do governador Marconi Perillo, de sua equipe e sua forma de administrar, Goiás está passando seguro pela crise e se despontando frente aos demais Estados da Federação".

No final de seu discurso, Tasso Jayme agradeceu a presença do governador e sua equipe. "Obrigado por esse crescimento focado no futuro e pelo que o senhor tem feito pelo desenvolvimento do agronegócio".

Ao abordar a crise política e econômica que afeta o Brasil, Marconi Perillo destacou que Goiás tem cumprido sua missão de colocar as contas em dia, garantir o funcionamento dos serviços públicos, fomentar a economia e a geração de empregos. Goiás está em segundo lugar no ranking nacional de geração de empregos, segundo dados do Caged. "No primeiro quadrimestre do ano Goiás gerou 12 mil empregos. Essa é uma demonstração de que o Brasil Central é uma região que puxa o país para frente. Nós crescemos mais do que a média nacional, fundamentalmente, pela força do agronegócio, e também por termos uma economia diversificada".

72.ª Exposição Agropecuária de Goiás

A 72.ª Exposição Agropecuária de Goiás conta com 700 animais, cerca de 220 expositores de todo o país e geração de 250 postos de trabalho. O show de abertura da pecuária 2017 teve público aproximado de 40 mil pessoas. "Nós estamos com 100% de lotação das baias. Isso mostra nossa credibilidade e a força da nossa economia. Hoje, os compradores do Brasil e até do exterior nos respeitam pela qualidade dos nossos produtos", enfatizou Tasso Jayme.