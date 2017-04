Goianésia vai receber obras rodoviárias e na área da Saúde

O deputado estadual Helio de Sousa (PSDB) participou da entrega de obras e da assinatura de ordens de serviço em Goianésia, na manhã desta quinta-feira (6), quando fez um breve balanço dos investimentos do Governo do Estado no município. Também participou da solenidade o prefeito Renato de Castro (PMDB) e o presidente da Saneago, Jalles Fontoura.

"O governador Marconi Perillo, por meio da Agetop, vai investir em obras rodoviárias que ligam Goianésia às principais cidades da região, o que é importante para a economia do nosso município", destacou Helio de Sousa, que, ao rememorar sua vida pública, disse que se sente orgulhoso de fazer parte da base do Governo do Estado na Assembleia Legislativa. "Eu me alegro de poder dizer que trabalhamos duro e de mãos dadas para construirmos o melhor para Goiás".

Na área da Saúde, o deputado lembrou que o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Goianésia "está com 46% das obras concluídas" e que será entregue à população, no máximo, em 2018. "No AME nós teremos as 22 principais especialidades médicas com diagnóstico em Goianésia", pontuou. O AME está sendo construído na Avenida Contorno.

Ainda na área da Saúde, Helio de Sousa anunciou que o Governo de Goiás vai atender a população da cidade com um Credeq. "Goianésia estará entre as cinco cidades goianas contempladas com uma unidade do Credeq. Essa obra representa dignidade para as famílias que têm entre seus membros algum dependente químico. Essas pessoas serão recuperadas e terão o direito de voltar ao convívio saudável", salientou.