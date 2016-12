A Polícia Civil procura o ex-presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal de Itumbiara, no sul de Goiás, suspeito de desviar R$ 150 mil do órgão. Segundo as investigações, Márcio Miranda Lopes depositava em sua conta e na da mulher cheques destinados à instituição. Os valores deveriam ser usados na realização de melhorias em unidades prisionais.

Uma operação da polícia realizada nesta terça-feira (20) realizou o sequestro de uma caminhonete de luxo que pertencia a Marcos. O delegado regional de Itumbiara, Ricardo Chueire, disse que as investigações começaram depois que o suspeito se negou a prestar contas de sua administração ao Pode Judiciário.

"Ele foi destituído e, a partir daí, surgiram elementos de convicção que mostram que ele, na presidência do Conselho, se apropriou desses valores. O Ministério Público juntou os documentos e encaminhou à polícia, que deflagrou a operação", disse.

A Justiça expediu um mandado de prisão contra Márcio pelo crime de peculato. Se condenado, ele pode pegar uma pena de até 12 anos.