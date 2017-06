"Eu torço para que o senhor seja o próximo presidente do Brasil", disse a Marconi o prefeito de Vila Propício

A agenda do governador Marconi Perillo desta quarta-feira (6/6), com intensa atividade no interior do Estado, começou por Barro Alto (8h30), Santa Rita do Novo Destino (10h), Goianésia (11h30) e, no período da tarde, em Vila Propício (13h30).

Os recursos liberados para os quatro municípios somam R$ 11.386.268,10. O valor corresponde à primeira parcela (50%) dos convênios, referentes a 2017. A segunda será liberada pelo governador no ano que vem. "Nós recebemos aqui, o governador mais municipalista da história de Goiás, que trabalha pensando no bem das pessoas. Eu quero anunciar que mais benefícios virão para Vila Propício, em 2017 e 2018", pontuou o secretário extraordinário e fiscal do Goiás na Frente, Talles Barreto.

Em Vila Propício, cidade do Vale do São Patrício (202 quilômetros de Goiânia), o governador foi recebido em clima de festa pela banda, formada por crianças e adolescentes, que o homenageou com a música "Orgulho de ser Goiano". Ele recebeu também homenagem, pelas mãos do pequeno Davi, de 6 anos de idade, em agradecimento aos investimentos na região. "Vila Propício deixa o governador muito orgulhoso porque quando deputado ele foi autor do projeto de emancipação da cidade. Aqui ele se sente em casa, onde tem antigos amigos. E nessa cidade, assim como nas outras 245 do Estado, ele reafirma seu compromisso com o interior", relatou o deputado estadual Helio de Sousa (PSDB).

O prefeito Cirlei Araujo (PTB), ao agradecer os recursos liberados, no presente e nas gestões anteriores, disse que José Eliton, "depois de 8 anos de estágio com o senhor 'Marconi Perillo', estará apto para ser o próximo governador de Goiás". Cirlei espera que, em 2018, Marconi possa ser eleito "presidente do Brasil porque, num momento de dificuldades como o atual, nós precisamos de um gestor experiente e competente como o senhor para tirar o Brasil da crise".

Recursos liberados – Na cidade, Marconi autorizou o início de obras e liberou recursos, por meio do Programa Goiás na Frente, da ordem de R$ 1 milhão para beneficiar as cerca de 5,5 mil pessoas que moram no município e outros R$ 815 mil para obras de manutenção de rodovias. "Eu já autorizei e a Agetop vai licitar a construção do Ginásio de Esportes da cidade, e vai elaborar o projeto de pavimentação de rodovias ligando Vila Propício a cidades vizinhas", assegurou Marconi, mostrando-se satisfeito com a atitude do prefeito que, em parceira com empresários, realizou operação tapa-buracos de Vila Propício a Goianésia, e afirmou que vai autorizar a obra de "restauração da capa asfáltica da rodovia".

Ao comentar a crise econômica pela qual passa o país, Marconi salientou que "mesmo com o PIB em queda nos últimos três anos e 14 milhões de desempregados, Goiás está levando benefícios para todos os municípios porque nós administramos com responsabilidade e ousadia. Eu agradeço a Deus por tudo o que estamos fazendo porque, de acordo com Sua Palavra, toda autoridade é instituída por Ele. E se estou no meu quarto mandato é porque Ele e o povo me aprovaram".

Parceria com as prefeituras – Por onde tem andado, Marconi Perillo deixa um legado de prosperidade, geração de empregos, e a certeza de que a soma de forças do Governo do Estado com as prefeituras "vai ajudar o Brasil a sair da crise", disse o vice-governador José Eliton. Para ele, "política só tem sentido se for feita para fazer o bem às pessoas. Política não é xingar, brigar e fazer inimigos".

No final da visita, o governador atendeu à população, tirou fotos, ouviu relatos e pedidos, e conversou com amigos que fez no município, como a dona Zélia Ferreira. Ele anunciou ainda a construção de 100 casas populares por meio da Agehab. "Corre com a liberação do terreno, prefeito, porque o Goiás na Frente tem pressa", finalizou Marconi.