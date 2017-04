"Eu gosto de sorrir", diz Marconi ao anunciar aumento do Programa Pão e Leite

O governador Marconi Perillo afirmou nesta terça-feira (18/4), ao anunciar aumento de 25% no repasse dos recursos do Programa Pão e Leite, que, após enorme esforço fiscal para amenizar o impacto da crise econômica nacional em Goiás, poderá sorrir mais vezes. "Eu gosto de sorrir, mas é que às vezes a gente tem tantos problemas a serem enfrentados, tantos desafios, e os problemas são tão grandes que não dá para a gente ficar rindo o tempo inteiro", disse Marconi.

"Às vezes as pessoas falam: o Marconi está muito carrancudo. Eu gosto de sorrir", disse o governador, para em seguida ponderar que "é preciso vencer primeiro o desafio para depois a gente sorrir", citando o aumento de 25% no repasse do Pão e Leite como exemplo. "Agora todos nós estamos sorrindo, porque vocês agora vão ter condições de realizar uma prestação às pessoas carentes melhor", disse.

"Nós materializamos as receitas que o Estado arrecada de todo mundo, e estamos aqui para dar uma mão, um empurrãozinho ao gigantesco trabalho que vocês fazem no anonimato, sem quererem aparecer, sem quererem demonstrar que estão fazendo caridade", disse o governador. "Ou seja, é aquela história de que o que uma mão doa a outra não precisa saber. Eu aprendi isso com a minha mãe", disse.

No evento, Marconi ressaltou que o Governo de Goiás tem conseguido trabalhar investimentos em todos os setores da administração pública graças aos ajustes realizados desde 2014, que permitiram com que Goiás fosse um dos primeiros estados a se sobressair à crise econômica nacional.

"Enquanto as coisas estavam e ainda estão ruins no Brasil, nós estamos trabalhando para vencer. Aliás, se tem um defeito que eu não tenho, e eu vejo em todas as pesquisas qualitativas e quantitativas, é de ser preguiçoso. Nem os adversários conseguem colocar em mim porque eu levo a sério o que eu faço. E se nós não trabalharmos diuturnamente em função daquilo a que fomos designados, certamente que nós vamos deixar de fazer muito pelas outras pessoas que precisam da gente", declarou.

Programas sociais em dia

Marconi atribuiu o mérito da criação do programa Goiás na Frente ao planejamento que manteve com sua equipe para promover austeridade e conter os impactos da crise econômica. "Fizemos os ajustes que eram necessários para que não faltasse dinheiro para os programas sociais; para que não faltasse dinheiro na mesa dos servidores públicos que, ao longo dos meus 14 anos como governador, nunca tiveram seus salários atrasados", reiterou.

Ele confirmou que foi esse planejamento que fez com que Goiás não mergulhasse no colapso vivido por alguns estados grandes do Brasil. "Por que Goiás não quebrou, deixando de pagar aposentados, pensionistas, funcionários públicos; deixando de ter dinheiro para bancar gasolina para as polícias, comida nos hospitais e presídios? é porque nós ficamos mergulhados aqui diuturnamente na luta incessante para superação dessa que foi a maior crise da história do Brasil", afirmou, lembrando os cortes realizados no orçamento de 2015 e 2016.