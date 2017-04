Estudante ferido durante manifestação está internado em estado grave

É grave o estado de saúde do estudante Mateus Ferreira da Silva, de 32 anos, que ficou ferido nesta sexta-feira (28) durante tumulto na manifestação contra as reformas trabalhista e previdenciária em tramitação no Congresso Nacional.

De acordo com a assessoria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Mateus está sedado, intubado e passa por exames. Ele é estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A confusão que deixou Mateus ferido aconteceu quando os manifestantes estavam concentrados na Praça do Bandeirante, no cruzamento entre as avenidas Anhanguera e Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o estudante foi atingido durante confusão entre os próprios manifestantes e não por PMs.

Em determinado momento da manifestação, um grupo arrancou bandeiras de movimentos sociais que estavam no carro de som e amontoaram para fazer uma fogueira. Os PMs chegaram ao local e dispersaram o grupo, que em seguida quebraram vidros de uma agência bancária e foram mais uma vez repreendidos.

De acordo com a assessoria da PM, os policiais agiram para reprimir o crime contra patrimônio que era sendo cometido.

MAIS GOIÁS