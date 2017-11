Estado entrega mais de 100 moradias em Mara Rosa e Cheque Mais Moradia para Amaralina e Bonópolis

Distante 350 quilômetros de Goiânia, no Norte de Goiás, Mara Rosa recebe neste domingo, dia 05, o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton, que entregam 118 unidades habitacionais no município e liberam R$ 600 mil de recursos do Cheque Mais Moradia para construção de casas em Bonópolis e melhoria de moradias precárias em Amaralina. O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, e equipe acompanham a agenda do governador.

Construído pela parceria Agehab e Caixa, com recursos do Cheque Mais Moradia e do FGTS/imóvel na planta, o Residencial Setor Oeste, com 95 unidades habitacionais, é o segundo a ser entregue em Mara Rosa pelo governador Marconi Perillo. O governador entrega ainda 23 unidades habitacionais construídas em lotes pulverizados na cidade, fruto de parceria da Agehab com o programa federal Oferta Pública Sub-50/II.

Em maio de 2016, o município recebeu o Residencial Carlos de Medeiros, com 136 unidades habitacionais, também construído pela parceria Agehab e Caixa, com recursos do Cheque Mais Moradia e FGTS/imóvel na planta.

Desde 2011, o Governo de Goiás vem investindo em construção e melhorias habitacionais nos municípios da região Norte do Estado, em parceria com as prefeituras e o governo federal.

Em Mara Rosa, por exemplo, foram estabelecidos pela Agehab convênios que somam cerca de R$ 13 milhões de investimento em habitação no município, dos quais R$ 5 milhões em Cheque Mais Moradia. Também fruto de parceria da Agehab com a prefeitura de Mara Rosa, o Governo de Goiás viabilizou a construção de uma praça no Setor Aeroporto e do Conselho Tutelar, obras em andamento. A meta é ampliar os investimentos em toda a região com o programa Goiás na Frente Habitação, que prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão nos 246 municípios até o final de 2018.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, tem visitado os canteiros de obras e destaca que o Norte de Goiás tem recebido toda atenção do governador Marconi Perillo. “A entrega de um segundo residencial em Mara Rosa, num curto espaço de menos de dois anos, é um exemplo da revolução que o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton têm feito em Goiás em todas as áreas. Habitação é prioridade de governo. E não temos medido esforços para acelerar o andamento das obras e efetuar a contratação de 30 mil novas moradias para beneficiar as famílias que mais precisam em todos os municípios. Goiás hoje é exemplo de prosperidade e administração eficiente para o Brasil”, frisa Luiz Stival.

Na visita a Mara Rosa, o governador Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton liberam R$ 600 mil em recursos do Cheque Mais Moradia para os municípios de Bonópolis e Amaralina. Amaralina já recebeu 48 unidades habitacionais. Estão em andamento a construção de 80 moradias nos dois municípios, que receberam do Estado investimentos da ordem de R$ 7 milhões, fruto de parcerias da Agehab com o governo federal e as prefeituras.

Na região Norte, onde está Mara Rosa, já foram viabilizados mais de R$ 100 milhões de investimento em habitação, sendo R$ 46 milhões do Governo de Goiás, por meio do Cheque Mais Moradia. São mais de 7 mil unidades habitacionais na região, das quais mais de 2,5 mil construções e 4,3 mil reformas de moradias precárias.

Assessoria de Imprensa Agência Goiana de Habitação – AGEHAB