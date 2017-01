As equipes de resgate recuperaram 15 corpos e 239 fragmentos na área do Mar Negro onde caiu um avião militar russo Tu-154 no último domingo (25), matando as 92 pessoas que estavam a bordo, informou nesta quarta-feira (28) o Ministério da Defesa da Rússia. "Até hoje (quarta-feira), foram recuperados 15 corpos e 239 fragmentos", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado.