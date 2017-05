Em Uruaçu, José Eliton anuncia R$ 422 milhões do Goiás na Frente para Norte Goiano

"O Goiás na Frente possibilita expectativas e realização de sonhos aos goianos", afirmou o vice-governador José Eliton, ao participar nesta sexta-feira (19/05), em Uruaçu, do lançamento do programa aos municípios do Norte de Goiás. No ato, ele representou o governador Marconi Perillo.

Juntos, 26 municípios da região receberão mais de R$ 422 milhões em obras que vão melhorar ainda mais a qualidade de vida da população. São investimentos em infraestrutura, educação, saneamento, ciência e tecnologia, habitação, entre outras áreas. "Por meio deste programa, o governo do Estado presta conta de suas ações à população, mostrando onde e como os recursos públicos são aplicados", explicou José Eliton.

O vice-governador também lembrou que a iniciativa foi construída a partir do debate com lideranças de todo o Estado. "O governador Marconi Perillo e eu atenderemos todos os municípios goianos, independente da sigla partidária de seus gestores. Este é um governo republicano e municipalista", disse.

De acordo com o senador Wilder Morais, que também participou do evento, o Goiás na Frente é referência para todo o Brasil. "Muitos parlamentares me perguntam como o Governo do Estado consegue executar um programa de tamanha envergadura. Minha resposta é simples: temos um governador e um vice que trabalham diariamente com força e seriedade", declarou.

O prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro, elogiou a parceria do Governo de Goiás com os municípios. "Marconi e José Eliton são sensíveis com nossas demandas. Só temos motivos para agradecer", relatou.

Após o evento, José Eliton visitou as obras do Hospital Regional, que conta com projeto semelhante ao do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Goiânia. Serão 281 leitos de internação. A unidade, que possui 23 mil m² e está com 63% das obras executadas, descentralizará o atendimento concentrado na capital. "É uma obra de extrema importância para a população desta região", avaliou.