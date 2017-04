Em Niquelândia, Marconi lança reserva ambiental e anuncia possível retorno das atividades da Votorantim

O governador Marconi Perillo lançou, no dia 31 de março, em Niquelândia, a reserva ambiental Legado Verdes do Cerrado, uma Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável (RPDS) da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), criada em parceria com o governo de Goiás, administrada pela área de Reservas do grupo Votorantim. Trata-se de uma área de 32 mil hectares, protegida pela Votorantim há mais de 40 anos, que receberá iniciativas voltadas à biodiversidade do Cerrado, além da produção convencional de gado, plantio de soja e outras culturas, o que atualmente já acontece em 6 mil hectares da área total da reserva.

Será a primeira unidade de conservação de Goiás desse porte e uma das primeiras do País enquadrada como RPDS, categoria prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. "Lançar oficialmente o Legado Verdes do Cerrado é um momento histórico para nosso Estado. Serão benefícios inestimáveis, muito importantes. Estamos aqui em um santuário ecológico. Uma reserva belíssima, que será certamente um grande destino turístico, a partir de agora, para os brasileiros e para cidadãos do mundo inteiro", declarou Marconi, que havia assinado, em fevereiro deste ano, o protocolo de intenções para criação da reserva, juntamente com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com representantes do grupo Votorantim.

Emocionado após assistir à apresentação do grupo Catireiras do Divino Espírito Santo, que dançou ao som da dupla Cristiano & Meire, Marconi anunciou a possibilidade da volta das atividades da Votorantim na cidade, suspensa desde janeiro de 2016. "Eles vão começar agora uma experiência nova, um projeto experimental de seis meses na exploração de níquel. Se eles conseguirem os mercados, isso vai ser o início da reativação", anunciou Marconi sob aplausos. "Se Deus quiser, vai dar certo. Se conseguirem novas rotas de mercado, queremos vir aqui para fazer o anúncio da reativação, que é o que todos nós, goianos e niquelandenses, esperamos", completou o governador que iniciou várias tratativas com os executivos da empresa para a retomada, desde que foi anunciada a suspensão das atividades.

O prefeito de Niquelândia, Valdeto Ferreira, afirmou que a parceria entre o governo estadual, a CBA e a Vorotantim "foi um gesto inteligente do governador Marconi". Ele ressaltou que o ato fará parte do legado histórico da cidade. "O momento é oportuno, importante para Niquelândia. O Grupo Votorantim e a Anglo American foram o pulmão e o coração da cidade nos últimos 60 anos", avaliou Ferreira, ao comentar a possibilidade de retorno das atividades da Votorantim no município e do incremento na economia da cidade que o Legado Verdes do Cerrado deve gerar. Aproveitou a oportunidade para agradecer o governador pelo convênio de R$ 3 milhões firmado com o município por meio do programa Goiás na Frente.

Fapeg e UEG

Diretor-presidente da CBA, Ricardo Carvalho anunciou parcerias com o governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Carvalho e Marconi assinaram Termo de Cooperação Técnica entre o governo de Goiás, a CBA e a Votorantim Reservas para atuação conjunta no Legado Verdes do Cerrado para produção de pesquisas com o intuito de estudar potenciais e serviços ecológicos do Bioma Cerrado, incluindo a integração com a agropecuária de baixo carbono.

De acordo com o executivo, dos 32 mil hectares da reserva, 27 mil serão preservados "para sempre". Os outros 5 mil hectares serão utilizados para o ecoturismo, plantio de soja, criação de gado, entre outras culturas, sempre de maneira sustentável, "com geração de renda para o desenvolvimento local", anunciou.

Marconi assinou também anteprojeto de Lei, que será encaminhado para a Assembleia Legislativa de Goiás, que incluiu a RPDS como categoria de "Uso Sustentável" no Sistema Estadual de Unidade de Conservação.