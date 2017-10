Dupla suspeita de assassinar veterinário em Anápolis é presa

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (9) pela Polícia Militar em Anápolis. Eles são suspeitos de assassinar o médico veterinário João Paulo Alarcão no último sábado (7) durante uma tentativa de assalto.

A dupla estava com um Fiat Siena roubado e, na ocasião, confessaram aos militares o assassinato do veterinário. A mãe da vítima, que estava no veículo no momento do crime, também reconheceu um dos suspeitos. Porém, segundo a Polícia Civil, os dois homens negaram a participação do crime durante depoimento ao delegado do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).

Ainda segundo a PC, as investigações continuam já que a arma do crime ainda não foi localizada. Os suspeitos estão detidos no 1° Distrito Policial da cidade e devem ser transferidos nesta tarde para o presídio de Anápolis.

João Paulo Alarcão foi abordado no último sábado (07) por dois homens em uma motocicleta na Avenida JK, em Anápolis. Os criminosos deram voz de assalto e tentaram levar a caminhonete do veterinário, que reagiu e acabou sendo baleado.

O veterinário ainda tentou conduzir seu veículo por alguns metros, mas perdeu o controle da direção e bateu no canteiro central da avenida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local encontrou o jovem já sem vida.

