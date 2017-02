A ex-primeira-dama Marisa

Letícia Lula da Silva foi submetida na manhã desta sexta-feira (3)

ao primeiro exame do protocolo de morte encefálica, segundo boletim médico do

Hospital Sírio-Libanês divulgado às 12h40. Ela será submetida a um segundo

exame às 18h05, informou o hospital.





O protocolo oficial para a constatação da morte cerebral exige que dois

testes sejam realizados. O primeiro foi feito às 12h. O segundo será seis horas

depois e deve ser conduzido por outro médico para comprovar a perda definitiva

e irreversível das funções cerebrais. Assim, a morte cerebral de dona Marisa

Letícia só poderá ser confirmada após as 18h, segundo informações do hospital.





O ex-presidente Lula postou

em seu perfil no Facebook uma mensagem sobre o protocolo de avaliação

confirmando os horários dos exames.

Veja o novo boletim médico





Às

12h05 desta sexta-feira (03/02) foi realizada a primeira etapa do protocolo de

morte encefálica da sra. Maria Letícia Lula da Silva, que deverá ser finalizado

às 18h05 da data de hoje.





As

equipes que a acompanham são:

Coordenação

– Professor Dr. Roberto Kalil Filho

Neurologia

Clínica – Professor Dr. Milberto Scaff

Neurocirurgia

– Dr. Marcos Stávale

Neurorradiologia

– Dr. José Guilherme Pereira Caldas

A família já autorizou que a ventilação mecânica seja

retirada depois da confirmação da morte cerebral.

Dona Marisa não

tem fluxo sanguíneo no cérebro, como informou um boletim médico divulgado às

10h25 desta quinta (2) pelo Hospital Sírio Libanês, onde ela está internada desde

que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico há 10 dias.

A ausência de

circulação sanguínea no cérebro da ex-primeira-dama foi verificada após a

realização de um exame doppler craniano. Depois do resultado do doppler, a

família autorizou o início do procedimento para a doação de órgãos.

Solidariedade

Nesta sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a

visita de políticos prestando condolências no Hospital Sírio-Libanês, como

Jacques Wagner, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo Dilma, os

deputados Andrés Sanches (PT-SP) , Wadih Demous (PT-RJ), Luizianne Lins (PT-CE)

e Paulo Pimenta (PT-RS), os ex-governadores do Rio Grande do Sul, os petistas

Tarso Genro e Olívio Dutra e o ex-ministro Ciro Gomes.

Na quinta-feira, o

presidente Michel Temer foi ao local acompanhando de José Sarney (PMDB),

ex-presidente da República; Henrique Meirelles, ministro da Fazenda; José Serra

(PSDB), ministro de Relações Exteriores; Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa

Civil; Eunício Oliveira (PMDB), novo presidente do Senado; Helder Barbalho

(PMDB), ministro da Integração Nacional, e dos senadores Renan Calheiros

(PMDB), Eduardo Braga (PMDB), Edison Lobão (PMDB) e Cassio Cunha Lima (PSDB).

O deputado federal Andrés Sanchez (PT) e o governador do

Piauí, Wellington Dias (PT), chegaram ao hospital logo após a comitiva de

Temer. O vereador Eduardo Suplicy (PT) também esteve no local na noite passada.

Mais cedo, Lula

recebeu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no hospital. Fotos do

encontro foram postadas nas redes sociais de Lula.

Nesta sexta,

outras personalidades da polícia nacional comparecem ao hospital. Entre eles

está o deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) falou rapidamente antes de entrar

no hospital. Segundo ele, Marisa "não era simplesmente esposa do Lula, mas

alguém que ajudou a fundar o PT e que tinha uma militância social muito

importante". O parlamentar também afirmou que o ex-presidente "está

triste, mas firme".

Redes

O ex-presidente petista agradeceu nas redes sociais o apoio e as

orações à sua mulher. "A família Lula da Silva agradece todas as

manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela

recuperação da ex-primeira-dama dona Marisa Letícia Lula da Silva. A família

autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos", diz o

post. Depois, a página do Facebook do ex-presidente atualizou a foto de perfil

e colocou uma imagem do casal sorrindo.





Militantes do

Partido dos Trabalhadores e da sindicalistas da CUT também prestaram homenagem

à ex-primeira-dama na porta do hospital. Eles colocaram rosas e fizeram

orações.