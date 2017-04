Criminosos que assaltaram mercado em Jesúpolis são presos pela PM em São Francisco

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar em São Francisco de Goiás, a 22 km de Jaraguá, pela equipe do Sargento Irineu e Soldado Raulino. Os detidos foram localizados após terem cometido roubo em um estabelecimento comercial na cidade de Jesupolis, no mercado da vítima, José de Aquino.

O assalto foi denunciado a PM que realizou patrulhamento, localizou os criminosos e fez acompanhamento até a cidade de São Francisco. Foram recuperados o valor de R$ 746.00 reais (dinheiro), uma moto usada no roubo e um simulacro de arma de fogo (arma de brinquedo).

De acordo com o repórter Ciro José (Sucesso FM), os envolvidos fora m conduzidos a Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá para os procedimentos de autuação em flagrante.

ACIDENTE – De acordo com o repórter Adriano Fernandes (Sucesso FM), na tarde de quarta-feira, por volta das 18h, um homem que conduzia uma motocicleta pela Av. Bernardo Sayão (Jaraguá) colidiu com um cachorro em frente ao Pregão Avenida, ficando muito machucado, sendo necessário o atendimento do SAMU.

Uma alerta, a quantidade de cachorros soltos nas ruas de Jaraguá, se transformou em um risco eminente de acidentes, infelizmente.

