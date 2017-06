"Com os Credeqs, dependentes voltarão curados para suas famílias", diz Marconi ao vistoriar obras da unidade

O governador Marconi Perillo movimentou Goianésia no início da tarde desta quarta-feira (7/6), onde vistoriou obras, assinou o convênio entre o Governo de Goiás e a Prefeitura e anunciou mais recursos para o município. Marconi vistoriou as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) – o canteiro de obras abriu os atos administrativos – e do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) e repassou os R$ 2 milhões da primeira parcela do convênio com a administração municipal. O governador autorizou mais R$ 1 milhão para o município.

Mais de 500 pessoas receberam o governador Marconi Perillo hoje, em Goianésia, no local onde está sendo construída a unidade do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que está com as obras quase concluídas. Depois, esteve na obra do Credeq, que está com 48% dos serviços concluídos. "Com os Credeqs, vamos cuidar com carinho dos dependentes químicos, para que eles possam voltar curados para suas famílias", disse Marconi. O Credeq de Aparecida de Goiânia, primeiro a ficar pronto, completa um ano de funcionamento neste mês de junho. Estão em construção ainda unidades em Quirinópolis (59% concluída), Morrinhos (23%) e Caldas Novas (29%).

Depois, Marconi entregou Cheques Mais Moradia, modalidade Construção, no valor total de R$ 500 mil. Sobre o AME, ele conversou com os populares e posou para fotos, ao vistoriar o AME. "Vamos ter mais de 20 especialidades: coração, neurocirurgia, ortopedia, pediatria, entre outras. Será como um hospital regional, que vai atender pessoas necessitadas de todo Vale do São Patrício", adiantou Marconi.

Acompanhado pelo vice-governador, José Eliton, ele conferiu o andamento da obra do Credeq. Foram recepcionados pelos mais de 50 trabalhadores da empreiteira, a quem Marconi destacou a importância da unidade. Em conversa com eles, Marconi os estimulou a fazerem um trabalho de qualidade, ao explicar o quanto o Credeq de Aparecida de Goiânia tem ajudado as famílias que possuem dependentes químicos. "Vim verificar a grandiosidade deste projeto. É muito importante para as famílias", declarou.

O governador falou sobre o andamento das obras das demais unidades. "Retomamos as obras dos Credeqs de Goianésia, Quirinópolis e Morrinhos. Em Caldas Novas, estamos começando também. São obras muito importantes, porque vão complementar toda estratégia do governo de Goiás no atendimento aos dependentes químicos. Queremos devolver à sociedade estes dependentes curados para que possam conviver com suas famílias, com a sociedade", afirmou Marconi.

Marconi entrega R$ 500 mil em cheques Mais Moradia

Marconi entregou R$ 500 mil em Cheques Mais Moradia, modalidade Construção para famílias do Jardim Cerrado. "Vamos completar as famílias que estão recebendo para o Jardim Cerrado. São 500 famílias. É uma cidade nova que nasce aqui dentro de Goianésia. Há cidades em Goiás que não têm 500 famílias", afirmou.

Mãe de três filhos, Jaqueline de Oliveira foi uma das beneficiadas pelo Mais Moradia. Ela, que paga R$ 300 de aluguel, disse que o ajuda do governo de Goiás para a construção da casa própria representa um legado que poderá deixar para os três filhos. "Eu posso dar um futuro melhor, um lar para eles. Se um dia Deus me levar, estou deixando alguma coisa para eles ficarem amparados", declarou.

Outra beneficiada pelo programa, Luciana Diniz, também com três filhos, ressaltou a dignidade que será ter uma residência para a família. "É uma dignidade para nós. Pago R$ 400 de aluguel, moro com minhas três crianças. Nossa vida vai melhorar um pouco mais", afirmou em tom de agradecimento.

O governador assinou convênio por meio do Programa Goiás na Frente com a prefeitura de Goianésia, no valor de R$ 2 milhões. O prefeito, Renato de Castro (PMDB), pediu ao governador sobre a possibilidade de ampliar o convênio com mais R$ 1 milhão. Foi atendido de imediato.

"Normalmente quando o governador vem é para trazer benefícios. Nós tínhamos sido avisados que seríamos contemplados com R$ 2 milhões. Chegando aqui, passamos o convênio para R$ 3 milhões", agradeceu. "É uma ajuda que estamos dando aos prefeitos para realizarem obras municipais. Não terão de pagar nada ao Estado, principalmente recapeamento das ruas e avenidas", replicou Marconi.

José Eliton destacou o orgulho que tem de ser político, em fazer parte de um governo realizador. "A política quando é feita com carinho, melhora a vida das pessoas. Fico com o coração feliz de ver uma obra com a dimensão do Credeq – a maior obra em execução aqui em Goianésia, que denota solidariedade para recuperar pessoas do vício da dependência química. O AME será um ambiente de diagnósticos de cura, que vai atender a toda região. O prefeito vai receber R$ 3 milhões para aplicar no asfalto da cidade", afirmou.

Presidente da Saneago, Jalles Fontoura, filho de Goianésia e do ex-governador Otávio Lage, ressaltou a importância das obras do Programa Goiás na Frente para a economia do Estado. "Vejo o governador andando o Estado inteiro. Semana passada estava em Vila Boa, entregando um teatro. Vejo ele em Alexânia, Anápolis, em Goiânia. Marconi tem a capacidade de colocar Goiás, em uma crise como esta, vejo o governo puxando para cima a economia, levando oportunidade para as pessoas", afirmou Jalles Fontoura.

Para o empresário Otávio Lage Filho, presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial-GO), irmão de Jalles Fontoura, "A gente ver o trabalho que o governador tem feito pelo nosso Estado, a gente fica orgulhoso de ser goiano", afirmou em discurso. Ele narrou o dia em que os executivos da Kraft Heinz anunciaram, mês passado, no Palácio Pedro Ludovico, a instalação de uma unidade em Nerópolis. Na ocasião, lembrou, os empresários justificaram terem escolhido Goiás pela "parceria e seriedade".