Carnaval termina com 19 mortos em Goiás

;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;font-size:12pt;font-family:"Times New Roman",serif”>Os dados preliminares

apontam para aumento de mortes por afogamento durante o feriado. Em 2016, cinco

pessoas morreram afogadas e em 2017 foram três vítimas. Neste ano, o número

saltou para sete. “Sabemos que a maioria dos casos de afogamento está

associado ao abuso de álcool por parte da vítima”, explica o tenente coronel

Faria.

De acordo com

o Tenente Coronel Faria, o balanço completo será disponibilizado após a

quarta-feira de cinzas, mas os dados preliminares já apontam para uma queda no

número de mortes por acidente de trânsito e por arma de fogo neste ano.

Afogamentos

Os registros

de afogamento durante o feriado de carnaval começaram no Domingo (11), onde um

homem, que não foi identificado, se afogou depois de ter caído de um barco no

Lago Corumbá IV, no Entorno do Distrito Federal. O corpo da vítima foi

encontrado na segunda-feira (12).

No mesmo dia,

dois amigos se afogaram enquanto tentavam atravessar um lago no Setor Parque

das Flores, em Goiânia. Um jovem, de 18 anos, se afogou e o amigo, de 21 anos,

que foi ajudar também acabou se afogando. O corpo do rapaz mais novo foi

encontrado minutos depois no fundo do lago. O amigo chegou a ser socorrido e

encaminhado de helicóptero para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage

(Hugol), mas morreu na segunda-feira (12).

O Tenente

Coronel Faria orienta que, em casos de presenciar um afogamento, nunca deve-se

tocar na vítima. “Nunca toque na vítima. No desespero, ela pode te empurrar

para o fundo da água e os dois acabam se afogando. O certo é jogar uma boia, um

cabo de vassoura, uma corda, qualquer objeto que você possa arrastar a vítima”,

diz

Na

segunda-feira (12), mais quatro casos registrados. Dois só no município de

Niquelândia. Um homem, de 30 anos, morreu depois de mergulhar no rio da

Cachoeira das Pedras Bonitas. O corpo foi encontrado a cinco metros de

profundidade. O segundo caso foi no Rio Tocantins. A vítima estava em uma

canoa quando caiu. O corpo foi encontrado no mesmo dia.

Em

Pirenópolis, no Rio das Almas, um homem também se afogou e morreu no mesmo dia.

Segundo testemunhas, ele teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar na

água. O corpo foi encontrado minutos depois.

Neste momento

a equipe do Corpo de Bombeiros realizam buscas de um outro rapaz que se afogou

no Lago Corumbá IV. A equipe foi acionada na noite desta segunda-feira (12).

Operação Carnaval

Com o lema

Prevenção na Folia Garante a Alegria, a operação de carnaval do Corpo de

Bombeiros de Goiás teve início na última sexta-feira (9). Ao todo, 325

bombeiros participaram da operação em 52 postos de monitoramento. Foram 829

atendimentos realizados, 330 de resgate, 15 de incêndio, 56 busca e salvamento.

Foram realizadas também 5.773 atividades preventivas.

Informações Mais Goiás