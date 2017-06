Apoio do governador trouxe turismo e mostrou nossa religiosidade para o Brasil, afirmou prefeito Zilomar Oliveira

O município de Jaraguá, distante 120 quilômetros de Goiânia, preparou recepção calorosa para o governador Marconi Perillo, que reservou a tarde para prestigiar a abertura da 236ª edição das Cavalhadas de Jaraguá. Montado em um cavalo, ele acompanhou parte da comitiva. Ao longo de quatro mandatos, Marconi transformou em política pública os investimentos em manifestações culturais, as quais considera "patrimônio imaterial" dos goianos. Além de destinar recursos para o fomento da cultura, o governador faz questão de participar de apresentações tradicionais.

Acompanhado pelo pai, o senhor Marconi Ferreira, ele recebeu o carinho da população, atendeu todos os pedidos de fotos e selfies, ouviu sugestões e encaminhou demandas. Entre os moradores ilustres da cidade que recepcionaram Marconi, a Dona Flora Assunção, de 92 anos, mãe do deputado estadual Nédio Leite, fez questão de posar para fotos com o governador.

Prefeito do município, Zilomar Antonio de Oliveira (PSDB) agradeceu o governador pelo apoio à festa, que este ano completou 236 anos, e que é considerada a maior manifestação popular da cidade. "Estamos muito felizes com o apoio que o governador Marconi Perillo tem dado, não só para Jaraguá, mas para todas as Cavalhadas do Estado de Goiás. Pela tradição, pela religiosidade, pela importância da Festa do Divino", ressaltou. "Agradecemos pelo governador ter incluído nossa cidade no Circuito das Cavalhadas, trazendo turismo para nossa cidade e mostrando para o Brasil nossa religiosidade", afirmou o prefeito, ao fazer referência ao Circuito, instituído ano passado por Marconi, com apoio para a festa em 12 municípios que mantém esta tradição.

O Circuito, afirmou Marconi, foi criado em 2016 com objetivo de dar um incentivo maior do governo do Estado à preservação das Cavalhadas, a quem classificou de "patrimônio goiano". "O governo estadual dá total apoio às Cavalhadas, um patrimônio imaterial nosso, porque representam a religiosidade do povo goiano, que especialmente em Jaraguá é muito forte", declarou Marconi. Vim aqui prestigiar os cavaleiros, prestigiar os festeiros e toda população de Jaraguá", disse, em entrevista coletiva.