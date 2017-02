A defesa do gerente de banco Thiago Augusto Jacob, suspeito de liderar um esquema que desviou cerca de R$ 100 milhões de uma agência do Banco do Brasil, nega que ele tenha envolvimento o crime. O advogado Antônio Jacob Sobrinho, que também é pai do gerente, diz que o filho apenas "prestou esclarecimentos" para a Polícia Federal e que ele não tem nenhuma ligação

"Ele estava na condição de informante e ia para lá só para prestar depoimento porque foi citado por um dos envolvidos que teria aberto uma conta com ele", disse.





Antônio afirma ainda que, logo após prestar esclarecimentos, Thiago foi liberado e vai responder ao inquérito em liberdade. Para o advogado, a soltura corrobora ainda mais com a tese de inocência do gerente. "Se ele tivesse participação, ficaria preso. [O envolvimento dele] não tem fundamento. Não há evidências da participação dele no bando e isso será provado no andamento do inquérito", diz o advogado.



Antônio relatou, ainda, que o gerente foi levado para a sede da PF em um carro descaracterizado da PM, sem algemas. Porém, foi algemado em seguida para "ser apresentado à imprensa".



O G1 entrou em contato com as assessorias de imprensa da PM e da PF, na manhã desta segunda-feira (6), e aguarda posicionamentos sobre as falas do advogado.



Já a assessoria de imprensa do Banco do Brasil havia informado que o gerente estava afastado de suas funções desde o último dia 30 de dezembro. O comunicado destacou, ainda, que o banco "colabora com as investigações da polícia e está adotando todos os procedimentos cabíveis em relação ao caso".







Fraudes





com o grupo que foi preso pela Polícia Militar na última quinta-feira (2).

Responsável pela prisão dos suspeitos, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) estima que o grupo desviou os cerca de R$ 100 milhões ao longo do ano passado usando vários tipos de falsificação, entre eles, boletos bancários e cartões de crédito.

Além de Thiago Augusto Jacob, foram levados para a sede da PF Igor Djalma Shimitel Menezes, de 38 anos, Albany Almeida dos Santos, 37, Dawisdam Simarone Freitas, 35, e Vanderson Ramos do Amaral, 38 anos, que é morador do estado do Pará.



Conforme o Bope, os crimes eram realizados usando cartões clonados, boletos bancários e falsificando precatórias da união, que são documentos que comprovam que o governo federal deve pagar dívida com pessoa física ou jurídica. O tenente da corporação, Diogo Albernaz, explica que o grupo também falsifica autorizações da Justiça Federal para que fossem liberados os valores das precatórias.



"Eles falsificavam precatórios e despachos de juízes federais. Com esses documentos em mãos, o gerente fazia as transferências para a conta de um laranja, que era o mesmo nome usado na precatória, e depois pulverizava o dinheiro para contas de vários outros laranjas em todo o país. Temos indícios de que eles podem ter desviado cerca de R$ 100 milhões", disse o tenente.



O Bope informou que o grupo era monitorado há cerca de seis meses e fazia transações de valores altos. Conforme a polícia, eles se preparavam para fazer uma transferência de R$ 6 milhões quando foram detidos.



"Eles clonam cartões, geram boleto na conta de um laranja, usam os cartões clonados para pagar esses boletos e, depois, pulverizam os valores transferido por outras contas de laranjas. Encontramos ao menos 100 cartões clonados, que foram apreendidos." disse o tenente do Bope.



Tarefas

De acordo com a investigação, eles mantinham anotações de quanto cada um levaria das transações. O tenente Albernaz explica que três dos suspeitos eram responsáveis por conseguir os dados dos laranjas, que eram pessoas que já morreram, presas ou muito humildes. Outro ficava responsável por emitir os boletos, precatórias e autorizações falsas.



O gerente é apontado como o responsável por facilitar a abertura de contas com documentos falsificados de laranjas e executar as precatórias falsas.



Ainda conforme o tenente, os presos levavam vidas confortáveis, mas não ostentavam. "Eles tiham casas em condomínios fechados, por exemplo, mas não esbanjavam. Acreditamos que há muito dinheiro escondido", relatou.

